Adana'da Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya karışan iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay Y.G'nin bir dinlenme tesisinde yemek yediği sırada uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin araştırmaları sürdürdü.

Kimliği belirlenen zanlı M.Ö. ve ona yardım ettiği belirlenen K.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin, Y.G'nin bindiği yolcu otobüsünü takip ettikten sonra saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. ve K.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
