Husumetlileri evin önünde 2 kişiyi yaraladı: Şüpheliler yakalanmadı, korku içerisinde yaşıyoruz

ADANA'da husumetli oldukları kişiler tarafından evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Kılıç (23) ile Yusuf Yerlikaya (19) yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Mustafa Kılıç'ın ağabeyi Tahir Kılıç, "Korku içerisinde yaşıyoruz, kardeşim ve arkadaşımın tedavisi sürüyor dışarı bile çıkamıyorlar" dedi.

Olay, 20 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için hazırlık yapan Mustafa Kılıç ile Yusuf Yerlikaya, arkadaşlarıyla birlikte evin önünde beklediği sırada, daha önce araç alım-satım meselesi nedeniyle tartıştıkları S.T. (30), İ.T. (25) ve M.T. (60) geldi. Araçta bulunan S.T., İ.T. ve M.T., yanlarında getirdikleri tabancayla ateş açtı. Kılıç ve Yerlikaya, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılıç ve Yerlikaya'nın tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin ateş açtığı anlar çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

'AİLEMİZ KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYOR'

Tahir Kılıç, "Olay günü arkadaşlarımız ve kuzenlerimizle birlikte iş yerine gitmek için kapıda çay içiyorduk. Daha öncesinde kuzenimin araç satışı üzerinden tartışma yaşadığı kişiler olan S.T., İ.T. ve M.T. araçla kapımızın önüne geldi. Çıkardıkları silahla araçtan inerek bizlere ateş açmaya başladılar. Biz de o sırada kaçtık. Kardeşim Mustafa ile arkadaşım Yusuf ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra taburcu oldular ancak tedavileri hala devam ediyor. Dışarı hem korkudan hem de sağlık sorunları nedeniyle çıkamıyorlar. Olayın üzerinden 20 gün geçmesine rağmen şüpheliler yakalanmadı. Arkadaşları aracılığıyla bizlere gözdağı vermeye çalışıyorlar. İşe giderken korku yaşıyoruz, ailemiz korku içerisinde yaşıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı