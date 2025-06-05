Adana'da Silahlı Saldırı Davası: 6 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5'i tutuklu, 1'i firari 6 sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Sucuzade Mahallesi'ndeki sokakta 2 Eylül 2024'te Erol Kavak'ın (43) motosikletten açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan A.T, D.D, K.Ş, M.B.D. ve R.Y. ile firari K.Ç. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, hakkında ayrı soruşturma yürütülen firari İ.E'nin (16), Kavak'ı öldürmek için sanıklarla anlaştığı, olayda kullanılan tabanca ve motosikleti R.Y. ve K.Ç'den temin ettiği anlatıldı.

Sanıkların olaydan bir gün önce Kavak'ın iş yerinin çevresinde keşif yaptıkları belirtilen iddianamede, K.Ç'nin kullandığı motosikletteki İ.E'nin tabancayla Kavak'ı öldürdüğü ifade edildi.

İddianamede, sanıkların eylem ve fikir birliğiyle hareket edip cinayeti tasarladıkları kaydedildi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.