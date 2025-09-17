Haberler

Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Eser Barış hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Barış'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, evinin önünde beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan Eser Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Barış'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
