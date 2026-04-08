Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Salih O, Sedat T. ile tutuksuz Hüseyin K, Celal K, bazı müşteki ve tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılıp savunması alınan sanık Sedat T, maktul Yunus Tekin ile Hüseyin K'nin aynı araçla olay yerine geldiğini ve doğrudan Salih O'ya saldırdıklarını ileri sürdü.

Salih O'nun annesi Züleyha O'nun da olay yerine geldiğini anlatan sanık Sedat T, "Yunus Tekin küfrederek bize karşı tabanca ile bir el, havaya da iki el ateş etti. Bu sırada Züleyha O. yaralandı. Yunus Tekin'in ayaklarına doğru tabanca ile korkutmak amacıyla ateş ettim. Yunus Tekin'i ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Celal K. ise olay günü Salih O'nun alkollü olduğunu ve kendilerine hakaret ettiğini öne sürdü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Celal K, beraat talebinde bulundu.

Maktul Yunus Tekin'in annesi müşteki Sabahat Tekin ise olay günü oğlunun evde bulunduğu sırada telefonla arandığını belirterek, "Hüseyin K, oğlumu evden araçla aldı. Olay yerine gittiğimde oğlumu yaralı halde ve yerde yatar şekilde gördüm. Olay nedeniyle sorumlu olan herkesten şikayetçiyim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Akarcalı Mahallesi'ndeki sokakta 1 Şubat 2025'te iki grup arasında çıkan kavgada Yunus Tekin'in (23) öldüğü, Salih O. ve annesi Züleyha O'nun yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan Salih O. ve Sedat T. tutuklanmış, Hüseyin K. ve Celal K. ise serbest bırakılmıştı.

Savcılıkça, sanıklar Sedat T. ve Salih O. için "kasten öldürme" suçundan müebbet, 2 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 19'ar yıldan 36'şar yıla kadar, Hüseyin K. hakkında "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar, Celal K. hakkında ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.