Adana'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 6 Yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, tantuni satan 55 yaşındaki Talip Çelikten hayatını kaybetti. Çatışmada 3'ü ağır toplam 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada, yol kenarında seyyar tezgahta tantuni satan Talip Çelikten (55) hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi kapalı semt pazarı önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya döndü. Çocuk parkının da bulunduğu bölgedeki çatışmada yol kenarında seyyar tezgahta tantuni satan Talip Çelikten'e kurşun isabet etti. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 4 çocuk babası Çelikten'i öldüğü belirlendi. Çelikten'in olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Çatışmada yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılırken; 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
