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Vinç böyle devrildi! Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti

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Akşam üzeri aniden başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle Adana'da ağaçlar kökünden sökülürken, bir inşatta vinç devrildi. Vincin devrilme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'da şiddetli yağmur nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken, bir inşatta vinç devrildi.

ADANA'DA YAĞMUR VE RÜZGAR HAYATI FELÇ ETTİ

Adana'da akşam üzeri aniden başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Aşarı yağmur ve rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü. Park halindeki araçların üzerine devrildi. Maddi hasar meydana geldi.

Vinç böyle devrildi! Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti!

AĞAÇLAR YOLLARDA SÜRÜKLENDİ

Kısa süren yağmur ve rüzgar bir anda özellikle merkez Çukurova ilçesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Kökünden sökülen bazı ağaçlar yollarda sürüklendi.

Vinç böyle devrildi! Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti!

RÜZGARA DAYANAMAYAN VİNÇ DEVRİLDİ

Bir inşaatta ise vinç devrildi. Şans eseri altında kalan olmadı. Vincin devrildiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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