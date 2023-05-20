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Adana'da şiddetli yağış sele neden oldu

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Adana'da şiddetli yağış sele neden oldu Adana'da aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu.

Adana'da şiddetli yağış sele neden oldu
ADANA - Adana'da aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu. Yollar göle dönerken bazı araçlar hasar gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Adana'da öğle saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Merkez Seyhan ve Çukurova ilçesinde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.Baraj yolu çevresinde ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar adeta göle döndü.Ayrıca sağanak yağış nedeniyle merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde asfalt çökmesi sonucu bir araçta çöken yola düştü. Kazada kimse yaralanmazken araç, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.Öğle saatlerinde başlayan yağış şiddetini azaltırken yağışların 2 gün daha sürmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çukurova Tragger Adana Güncel Haberler

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