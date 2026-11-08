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Adana'da şiddetli rüzgar ağacı devirdi, o an kamerada görüntülendi

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Adana'da dün gece başlayan şiddetli rüzgar Seyhan'ın Yenidam Mahallesi'nde bir ağacı devirdi; o an güvenlik kamerasınca görüntülendi. Yüreğir Sarıçam'da ağaç dalları pazar tezgahlarının yanına düştü, Çukurova'da aydınlatma direği yola devrildi.

Adana'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'nde bir ağaç devrildi.

Ağacın devrilme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde ağaç dalları pazar tezgahlarının yakınına düştü.

Çukurova ilçesinde de bir aydınlatma direği yola devrildi.

Kaynak: AA
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