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Adana'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

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Adana'da hava sıcaklığı 39 dereceye, nem oranı yüzde 50'ye ulaştı. Vatandaşlar gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar su parklarında serinliyor.

Adana'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 39 dereceye, nem oranı ise yüzde 50'ye ulaştı.

Dışarı çıkanlar, sıcaktan korunmak için gölgelik alanları tercih etti.

Bazı çocuklar da belediyelere ait su oyun parklarında serinledi.

Parkta gölgelik alanda dinlenen vatandaşlardan Gökhan Tel, sıcakların bunalttığını belirterek, "Genelde dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Klimalı ortamda çalışmayı tercih ediyoruz çünkü gerçekten çok sıcak." dedi.

Halil Ötünç de her geçen yılın daha sıcak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
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