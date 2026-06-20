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Adana'da sıcak hava etkili oluyor

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Adana'da hava sıcaklığının 35 dereceye, nem oranının yüzde 53'e ulaştığı kentte vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Çocukların tehlikeli sulama kanallarında yüzdüğü görüldü.

Sıcak havanın etkili olduğu Adana'da, vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalıştı.

Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 35 dereceye, nem oranı ise yüzde 53'e ulaştı.

Dışarı çıkanlar, sıcaktan korunmak için gölgelik alanları tercih etti. Bazı çocukların ise tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarında yüzdüğü görüldü.

Parkta gölgelik alanda dinlenen vatandaşlardan Hebun Bozkuş, sıcakların bunalttığını belirterek, "Bu aralar hava gerçekten çok sıcak, nem de yüksek. İnsanlar bunalıyor, kendilerini parklardaki ağaçların altına atıyor. Parklarda serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
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