Adana'da seyyar döner tezgahında çalışan kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

ADANA'da akrabalarının seyyar döner tezgahında çalışırken, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırıda başından vurulan Abdullah Oğuz (30), hayatını kaybetti. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah Oğuz, akrabalarının oto yıkama dükkanı önündeki seyyar döner tezgahında çalışırken, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırına uğradı. Başından vurulan Oğuz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Oğuz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Oğuz'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasın yansıyan saldırı sonrası şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.