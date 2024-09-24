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Adana'da Seyir Halindeki Saman Yüklü Tır Yangında Alev Aldı

Adana'da Seyir Halindeki Saman Yüklü Tır Yangında Alev Aldı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, Latif Doğan idaresindeki 27 AEJ 096 plakalı saman yüklü tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel

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