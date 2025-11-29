Haberler

Adana'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangında yaralanan olmadı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ADANA'da seyir halindeki bir otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Akşam saatlerinde Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda seyir halindeki otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Alevlerin birden sardığı otomobilin seyir halindeki anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alev topuna dönen otomobili yolun sağına çeken sürücü, yangından şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Otomobili kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Beyin taramasına giren Kim Kardashian, sonucu görünce şaşkına döndü
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaşlıları kahreden sakatlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.