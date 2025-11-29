Haberler

Adana'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Adana'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı Haber Videosunu İzle
Adana'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil aniden alev alarak yandı. Yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve çıkan yangının nedeni inceleniyor.

ADANA'da seyir halindeki bir otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Akşam saatlerinde Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda seyir halindeki otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Alevlerin birden sardığı otomobilin seyir halindeki anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alev topuna dönen otomobili yolun sağına çeken sürücü, yangından şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Otomobili kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Beyin taramasına giren Kim Kardashian, sonucu görünce şaşkına döndü
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaşlıları kahreden sakatlık
Mücadelede 17 kırmızı kart çıkmıştı! Cezaları protesto edip bu haftaki maça çıkmıyorlar

17 kırmızı kart çıkmıştı! Cezaları protesto edip maça çıkmıyorlar
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.