Adana'da yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi
Adana'nın Pozantı ilçesinde Adana'dan Kayseri'ye giden şehirler arası otobüsün motor bölümü alev aldı. Sürücü, 39 yolcuyu tahliye ederek durumu acil servise bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki şehirler arası otobüste çıkan yangın söndürüldü.
Adana'dan Kayseri'ye giden otobüsün motor bölümü, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde alev aldı.
Aracı güvenlik şeridinde durduran sürücü, 39 yolcuyu tahliye edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede otobüsü saran alevler, otoyol kenarındaki çalılık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Adana ve Mersin büyükşehir belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki ve çalılık alandaki yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.