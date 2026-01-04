Haberler

Adana'da yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi

Adana'da yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde Adana'dan Kayseri'ye giden şehirler arası otobüsün motor bölümü alev aldı. Sürücü, 39 yolcuyu tahliye ederek durumu acil servise bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki şehirler arası otobüste çıkan yangın söndürüldü.

Adana'dan Kayseri'ye giden otobüsün motor bölümü, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde alev aldı.

Aracı güvenlik şeridinde durduran sürücü, 39 yolcuyu tahliye edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede otobüsü saran alevler, otoyol kenarındaki çalılık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Adana ve Mersin büyükşehir belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki ve çalılık alandaki yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den vazgeçtim

Güne damga vuran itiraf: Fenerbahçe'ye gitmekten vazgeçtim
Yunanistan'daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı

Komşudaki hava krizinin nedeni ortaya çıktı
Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest

Sokakta yaşıyordu, berber koltuğundan bambaşka biri olarak kalktı
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Sürüye tek başına dalıp, yabani hayvanı eliyle yakaladı
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı