Adana'da Seyir Halindeki Otobüste Yangın Çıktı
Adana'nın Pozantı ilçesinde İstanbul'dan Hatay'a giden yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, otobüsün kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Sürücü, yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ederek itfaiyeye haber verdi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'dan Hatay'a giden 31 AOG 094 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir Mahallesi civarında motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekip 13 yolcusunu indirdikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yolcular, bölgeye sevk edilen başka araçla Hatay'a gönderildi.