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Adana'da asma köprüde yangın paniği

Adana'da asma köprüde yangın paniği
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Adana'da, Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Adana'da, Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Park içinden geçen ve Seyhan ile Yüreğir ilçelerini ayıran Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünün Seyhan ilçesindeki ayağında bulunan trafo, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangın, kısa sürede ayağın altındaki ahşap kameriyeye de sıçrayarak büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle kameriye tamamen yanarken köprüde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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