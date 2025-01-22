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Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında kadın cesedi bulundu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında kadın cesedi bulundu
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Seyhan Baraj Gölü kıyısında bir kadın cesedi bulundu. Yetkililerin yaptığı incelemede cesedin Fatoş Şavir'e ait olduğu belirlendi. Şavir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında kadın cesedi bulundu.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki baraj kıyısında ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde cesedin Fatoş Şavir'e ait olduğu belirlendi.

Şavir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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