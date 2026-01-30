Haberler

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen sağanak yağışın ardından apartmanların giriş kapıları sular altında kaldı, birçok kişi mahsur kaldı. Su tahliyesi çalışmalarında vatandaşlar iş makineleriyle yolun karşısına geçirildi.

APARTMANIN GİRİŞ KAPISI SULAR ALTINDA

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bazı evleri su bastı; apartman sakinleri, oturdukları binalarda mahsur kaldı. İlçedeki Yörükoğlu Apartmanı'nın bahçesini su basarken, giriş kapısı tamamen su altında kaldı. Caddelerdeki araçlar da suya gömüldü.

İŞ MAKİNELERİYLE KARŞIYA GEÇTİLER

Diğer yandan Yüreğir Devlet Hastanesi'nden çıkan vatandaşlar da suyla dolan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, yolun karşısına geçemedi. Bölgede suyun tahliyesi için çalışma yapan ekipler, vatandaşları iş makineleri ile yolun karşısına geçirdi.

SULAMA KANALI DOLDU

Ayrıca Yüreğir ilçesi Kabaktepe Mahallesi'nde birçok sokak ile Yeşil Bulvar, sağanakla birlikte göle döndü. Yayalar iş yerlerine sığınırken, sürücüler araçları ile trafikte güçlükle ilerledi. Bulvardaki sulama kanalındaki su seviyesi de taşma noktasına ulaştı. Öte yandan Adana-Kozan kara yolu Kılıçlı mevkisi su ile doldu. 2 otomobil sel suları ile sürüklenirken, trafiğin durduğu yolda araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt

Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Beştepe'den yanıt
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti