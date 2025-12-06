Adana'da sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Haberler

Adana'da düzenlenen operasyonda 262 bin 473 sahte uyuşturucu etkili hap ve 833 kilo 500 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hapların sahtesinin üretildiğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki 3 iş yeri ve 2 araca operasyon düzenledi.

İş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda, 833 kilo 500 gram uyuşturucu ham maddesi ile sahte olduğu tespit edilen 262 bin 473 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, operasyon kapsamında 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. (34), A.A. (40), Ö.B. (32), M.G. (20), İ.Y. (34) ve Ö.İ. (28) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.K. (51) ile T.A. (32) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

