Adana'da Sahte Polis Gözaltına Alındı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, çakar takarak kendini polis olarak tanıtan bir şüpheli, sokaktaki çocuklara üst araması yaptıktan sonra yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheli İbrahim H.Ç. kurusıkı tabancayla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Adana'da aracına çakar takarak kendini polis olarak tanıtan, sokaktaki çocuklara üst araması yapması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, kullandığı otomobile çakar takan ve kafasında kask olan şüpheli, sokaktaki 2 kardeşe kendini polis olarak tanıtıp üst araması yaptı.

Kurusıkı tabancayla ateş açtığı da öne sürülen şüpheli, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Olay, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli İbrahim H.Ç'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Olayda kullanılan araca takılı çakar da söküldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada zanlı İbrahim H.Ç'nin üzerini aradığı 2 kardeşin, ablasının boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri olduğu öğrenildi.

Olayın ardından da çocukların babası Mehmet A'nın durumu polise bildirdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
