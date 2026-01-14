Haberler

Sahipsiz 2 kurt köpeği, tasmayla gezdirilen evcil köpek ile sahibine saldırdı

Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde sahipsiz iki kurt köpeği, tasmayla gezdirilen evcil köpeği olan kadına saldırdı. Mahalleli tarafından müdahale edilerek kadının kurtarıldığı olayda, yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ADANA'da sahipsiz 2 kurt köpeği, sokakta tasmayla gezdirilen evcil köpek ile sahibine saldırdı. Mahalleli sopayla müdahale edip köpekleri uzaklaştırarak kadını kurtardı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Sokakta başıboş gezen 2 kurt köpeği, parktaki kadının tasmayla gezdirdiği evcil köpeğine saldırdı. Kadın panikle köpeğini kucağına almak isterken, bu defa köpeklerin hedefi oldu. Aldığı darbeyle yere düşen kadın, tekrar ayağa kalkıp kucağındaki köpeğiyle uzaklaşmak isterken yeniden düştü. Olayı fark eden 3 kişi, sopayla müdahale ederek sahipsiz köpekleri uzaklaştırdı. Hafif yaralanan kadın, kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, aynı parktaki bir başka kişinin kurt köpeklerinden birini boynuna ip bağlayarak götürdüğü anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
