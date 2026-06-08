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Adana'da sahipli köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına başlandı

Adana'da sahipli köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına başlandı
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Adana'da sahipli köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması için mikroçip uygulaması başlatıldı. Kırsal mahallelerde yapılan çalışmalarda köpekler PETVET sistemine kaydedilirken, sahipsiz köpekler belediyeler aracılığıyla bakımevlerine yönlendiriliyor.

Adana'da sahipli köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adana İl Hayvanları Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda, sahipli köpekler kimliklendiriliyor ve kayıt altına alınıyor.

Çalışma kapsamında veteriner hekimler ile veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerler tarafından kırsal mahallelerde sahipli köpeklere mikroçip uygulandı, PETVET Kayıt Sistemi'ne kayıt işlemleri gerçekleştirildi.

Ayrıca saha çalışmaları sırasında sahipsiz olduğu belirlenen köpekler, ilgili belediyelerle koordineli şekilde koruma altına alınıp hayvan bakımevlerine yönlendirildi.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız
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