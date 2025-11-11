Adana'da Sağlıkta Yenilikçi Projeler İçin Teknoloji Transfer Ofisi Açıldı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıkta yenilikçi projelere destek veren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Teknoloji Transfer Ofisi açıldı.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, ofisin açılış töreninde AA muhabirine, sağlık alanında ortaya çıkan bilimsel bilgi, buluş, yenilik ve klinik tecrübelerin ticarileşmesini amaçladıklarını söyledi.

Teknoloji Transfer Ofisi'nin sağlık alanındaki yeniliklerin desteklenmesi için önemli bir adım olduğunu anlatan Kervan, "Amacımız sağlık alanında çalışan kişileri, yatırımcıları, AR-GE ekiplerini ve fikri olan kişileri ekosistemin içerisinde buluşturmak. Burada sadece sağlık hizmeti sunmayı değil, aynı zamanda iyi bir sağlık üretimi yapmak istiyoruz. Fikrin ürüne giden tüm basamaklarında sağlık çalışanlarının, yatırımcının ve sanayicinin yanında olup, onların fikirlerini dünya markası haline dönen ürünlere dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

Kervan, ülke genelinde Teknoloji Transfer Ofisi sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Açılışın ardından "TÜSEB Teknoloji Transfer Ofisi Açılış Sempozyumu" düzenlendi.

Programa, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da katıldı.