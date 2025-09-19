Haberler

Adana'da Sağlık Turizmi Çalıştayı Düzenleniyor

Adana'da Sağlık Turizmi Çalıştayı Düzenleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Üniversitesi ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle gerçekleşecek 'Çukurova Sağlık Turizmi Çalıştayı', 25-26 Eylül'de Adana'da yapılacak. Uzmanlar ve yerel yöneticilerin katılacağı çalıştayda, sağlık turizminin gelişimi konuşulacak.

Adana'da "Çukurova Sağlık Turizmi Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, AA muhabirine, çalıştayın Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) işbirliğiyle düzenleneceğini söyledi.

Uzman ve akademisyenlerin yanı sıra yerel yöneticiler, idari amirler, sağlık kuruluşlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceği çalıştayın 25 Eylül'de başlayacağını belirten Yıldızdaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de sağlık turizmi bazı bölgelerde, özellikle de İstanbul'da oldukça artmış durumda. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın da açılmasıyla Çukurova bölgesinde sağlık turizminin çok daha ileri seviyelere geleceğini düşünüyoruz. Halihazırda bunu yapan oldukça fazla hastanemiz var. Bu hastanelerin hem kamunun hem de özel hastanelerin işbirliği içinde olarak tecrübelerini ve sorunlarını paylaşabileceği bir çalıştay düşünüyoruz."

Yıldızdaş, 25-26 Eylül'de gerçekleştirilecek çalıştayda bölgedeki sağlık turizminin gelişmesiyle alakalı konuların yer alacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel
Çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Çocukların gözleri önünde yaşandı! Okulda bıçaklı dehşet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.