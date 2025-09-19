Adana'da Sağlık Turizmi Çalıştayı Düzenleniyor

Adana'da "Çukurova Sağlık Turizmi Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, AA muhabirine, çalıştayın Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) işbirliğiyle düzenleneceğini söyledi.

Uzman ve akademisyenlerin yanı sıra yerel yöneticiler, idari amirler, sağlık kuruluşlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceği çalıştayın 25 Eylül'de başlayacağını belirten Yıldızdaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de sağlık turizmi bazı bölgelerde, özellikle de İstanbul'da oldukça artmış durumda. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın da açılmasıyla Çukurova bölgesinde sağlık turizminin çok daha ileri seviyelere geleceğini düşünüyoruz. Halihazırda bunu yapan oldukça fazla hastanemiz var. Bu hastanelerin hem kamunun hem de özel hastanelerin işbirliği içinde olarak tecrübelerini ve sorunlarını paylaşabileceği bir çalıştay düşünüyoruz."

Yıldızdaş, 25-26 Eylül'de gerçekleştirilecek çalıştayda bölgedeki sağlık turizminin gelişmesiyle alakalı konuların yer alacağını kaydetti.