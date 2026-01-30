Haberler

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir ev su altında kaldı. İçinde engelli ve hasta kişilerin bulunduğu evden itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

MAHSUR KALANLAR BOTLA KURTARILDI

Adana'da gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Başer Mahallesi'nde bir evi su bastı. Evde engelli ve hasta kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, engelli ve hasta vatandaşları botla tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti.

Serhat GÜLER/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA'lar başkentin üzerinde uçuyor! İsrail o ülkeyi vurdu