Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adana'nın Yüreğir ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir ev su altında kaldı. İçinde engelli ve hasta kişilerin bulunduğu evden itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.
MAHSUR KALANLAR BOTLA KURTARILDI
Adana'da gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Başer Mahallesi'nde bir evi su bastı. Evde engelli ve hasta kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, engelli ve hasta vatandaşları botla tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti.
Serhat GÜLER/ADANA,
