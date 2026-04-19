Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar zarar gördü.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.

Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekerken yayalar da zor anlar yaşadı.

Sağanakta bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde bir minibüs, caddede biriken yağmur suyunun ortasında kalarak arızalandı.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişiyi kurtardı.