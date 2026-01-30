Haberler

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi; caddeler göle döndü

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Kıyıboyu Caddesi ve Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı kesişimini suyla doldurdu. Araçlar trafikte zorluk çekerken, itfaiye ekipleri suda kalan araçları kurtardı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
