Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi; caddeler göle döndü
Adana'nın Seyhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Kıyıboyu Caddesi ve Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı kesişimini suyla doldurdu. Araçlar trafikte zorluk çekerken, itfaiye ekipleri suda kalan araçları kurtardı.
CADDELER GÖLE DÖNDÜ
