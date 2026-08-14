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Adana'da Ani Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana'da Ani Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, yaklaşık bir saat süren yağış akşam saatlerinde etkisini kaybetti.

ADANA'da kısa süreli etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Adana'da, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde ölçüldüğü saatlerde sağanak kendisini gösterdi. Aniden bastıran sağanağa, dışarıda bulanan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle il genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, akşamın ilerleyen saatlerinde etkisini yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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