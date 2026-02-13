Haberler

Adana'da su dolan caddede sörf yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da etkili olan sağanak yağmur sonrası suyla dolan caddede bir vatandaş sörf tahtası ile ilerleyerek ilginç anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ADANA'da etkili olan sağanağın ardından suyla dolan caddede bir vatandaşın sörf yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İl genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan ve bugün de yer yer kendisini gösteren sağanak nedeniyle bazı caddeler suyla doldu. Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde sağanak sonrası suyla dolan caddede bir vatandaşın sörf tahtasıyla ilerlemesi dikkat çekti. Su basan caddede vatandaşın sörf yapması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamera kaydında vatandaşın, su birikintisi üzerinde bir süre sörf yaptığı görüldü.

Haber: Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira

6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları dudak uçuklattı