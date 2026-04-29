Adana'da sağanak sele neden oldu; 1 ölü

VALİLİKTEN AÇIKLAMAAdana Valiliği, Kozan ilçesindeki sel sularıyla sürüklenen otomobilde bulunan Gamber Ünüvar'ın (22) hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama yaptı.

Adana Valiliği, Kozan ilçesindeki sel sularıyla sürüklenen otomobilde bulunan Gamber Ünüvar'ın (22) hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "29 Nisan 2026 günü saat 18: 50 sıralarında, ilimiz Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal, Tavşantepe ve Acarmantaş Mahallelerinde ani ve yoğun yağış nedeniyle sel ve su taşkınları meydana gelmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, ekipler hızla bölgeye sevk edilmiştir. Sel sularına kapılan araçtaki (2) vatandaşımızdan (1) vatandaşımız kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş, suya kapıldığı değerlendirilen (1) vatandaşımızın ise arama ve kurtarma çalışmaları devam ettirilmiştir. Ekiplerimizce yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda kaybolan vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Bölgede, AFAD koordinasyonunda; tüm ekiplerin katılımı ile çalışmalar devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyor, selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

