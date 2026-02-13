Haberler

Adana'da Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'yi bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı

Adana'nın Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini bağlayan kara yolu sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Vatandaşlar, su baskınlarına karşı uyarıldı.

Ali GÖKDAL-İbrahim ÖZTAŞ/ADANA, –ADANA'da Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, sağanak nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ayrıca bazı evlerde su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Bölgeyi son günlerde etkisi altına alan sağanak nedeniyle Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini birbirine bağlayan kar yolunu olası heyelan, su taşkını ve yol kayganlığı riskine karşı trafiğe kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi. Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla ilgili gelişmelerin resmi açıklamalar doğrultusunda duyurulacağı bildirildi.

