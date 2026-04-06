Adana'da sağanağın etkisiyle yuvarlanan kaya hayvancıların kullandığı yolu kapattı
Adana'nın Aladağ ilçesinde sağanak nedeniyle yuvarlanan kaya, hayvancıların kullandığı yolu kapattı.
Topallı Mahallesi'nde yaklaşık 20 gün önce etkili olan sağanakta, yamaçtan kopan bir kaya yola yuvarlandı.
Kaya nedeniyle hayvancıların kullandığı toprak yol ulaşıma kapandı.
Yöre sakinleri, ilgililerden kayanın kaldırılmasını talep etti.
Kaynak: AA / Fatih Azgın