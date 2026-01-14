Haberler

Adana'da 2 ruhsatsız silah ve el bombası ele geçirilen evdeki 4 zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda 2 ruhsatsız silah ve el bombası ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 ruhsatsız silah ve el bombası ele geçirilen evdeki 4 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adresteki incelemede ruhsatsız tabanca ve Kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası ile 47 mermi bulundu.

Polis ekipleri, evdeki şüpheliler Y.C. (44) ve oğulları S.C. (17) ve C.C. (18) ile A.U'yu (40) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
