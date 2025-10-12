Haberler

Adana'da Ruhsatsız 5 Tabanca Bulunan Zanlı Tutuklandı

Adana'da yapılan devriye sırasında elinde 5 ruhsatsız tabanca bulunduran Ö.F.İ. adlı zanlı tutuklandı. Emniyet güçleri, şüpheli davranışları üzerine zanlıyı durdurdu ve gözaltına aldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde elindeki poşette 5 ruhsatsız tabanca bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, Karasoku Mahallesi'nde yaptıkları devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri Ö.F.İ'yi (33) durdurdu.

Taşıdığı poşette 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
