Adana'da restoranda silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Restoran sahibi Tümer Adakaner'e tabancayla ateş açan zanlı kaçtı. Yaralanan Adakaner özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde restoranında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Daha önce internette ve bir dijital platformda yayınlanan dizide rol alan Tümer Adakaner'e (46), Döşeme Mahallesi'ndeki restoranında henüz kimliği belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı.
Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Adakaner, çalışanlarınca özel bir hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri restoranda inceleme yaptı.
Polisin, kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.