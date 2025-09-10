Adana'da Restorana Silahlı Saldırı: Bir Yaralı, Zanlı Tutuklandı
Adana'nın merkezinde bir restorana yapılan silahlı saldırıda bir işçi yaralandı. Olayın zanlısı kaçtıktan sonra yakalanarak tutuklandı.
Adana'da bir restorana tabancayla ateş açılması sonucu bir işçi yaralandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir restorana tabancayla ateş açılması sonucu garsonlardan N.Y. (44) bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Şüphelinin olay yerinden kaçmasının ardından çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı N.Y, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmayla olayın zanlısı A.K'yi (17) yakaladı.
Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçiren ekipler, şüpheliyi Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.