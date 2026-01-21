Restoran sahibi, intikam için öldürülmüş

ADANA'da restoran sahibi Cengiz Durmaz'ı (58) tabancayla öldürüp, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Edirne'de yakalanan D.E.A. (17) ile olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı. Cinayetin, olaydan bir hafta önce eğlence mekanından çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Mert Can Özşahin'in (25) intikamı için işlendiği ortaya çıktı. Durmaz'ın oğlu Muhammet Enes Durmaz'ın (24), Özşahin'i yaralayan şüphelinin kaçmasına yardımcı olduğu öne sürüldü.

Olay, 29 Kasım'da gece saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki restoranda meydana geldi. Motosikletle restoranın önüne gelen 2 şüpheliden D.E.A., iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a tabancayla defalarca ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan Durmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri motosikletle kaçtı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Durmaz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MEKAN ÇIKIŞI SİLAHLI YARALAMA ŞÜPHELİSİNİ SAKLAMIŞ

Cinayetle ilgili kurulan özel ekip, şüphelilerin arkadaşı olduğu belirlenen Mert Can Özşahin'in, 23 Kasım'da eğlence mekanından çıktığı sırada uğradığı tabancalı saldırıda yaralandığını tespit etti. Özşahin'i yaraladığı belirlenen Resul Hüsunet (23) ile saklanmasına yardımcı olduğu öne sürülen Cengiz Durmaz'ın oğlu Muhammet Enes Durmaz'ın olaydan hemen sonra yakalanıp, tutuklandığı öğrenildi. Restorandaki cinayetin ise Özşahin'in yaralandığı olayın intikamı için işlendiği ortaya çıktı.

YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren cinayet dedektifleri, cinayete karıştığı belirlenen 12 şüphelinin kimliğini tespit etti. Adreslerine düzenlenen operasyonda Mert Can Özşahin, Umut Uçak (25), Hikmet Yakut (19), Veysel Göğüsgeren (26), Celilhan Köse (21), Ş.D. (16), Muhammet Arka (22), Muhammed Enes Bahçeci (19), Mehmet Y. ve Uğur C. gözaltına alındı. Silahı kullanan D.E.A. ile Yusuf Ali Bozdoğanlı'nın (25) ise yurt dışına kaçmak için Edirne'ye gittiği belirlendi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri D.E.A. ile Bozdoğanlı'yı saklandıkları evde yakaladı.

'YAPMAM GEREKİYORDU, YAPTIM'

Şüpheliler Adana Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorguya alınan şüphelilerden D.E.A., "Yapmam gerekiyordu, yaptım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.E.A.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Uğur C. adli kontrol şartı, Mehmet Y. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.