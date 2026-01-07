Haberler

Adana'da Restoranın Klima Ünitesinde Patlama

Adana'da Restoranın Klima Ünitesinde Patlama
Güncelleme:
Adana'da bir restoranın klima ünitesinde meydana gelen patlama çevrede tedirginliğe yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da bir restoranın klima ünitesinde yaşanan patlama, çevrede tedirginliğe neden oldu. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. İş yerinin klimasının dış ünitesi bilinmeyen nedenle gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte toz bulutu oluştu. Restoranda tavla oynayan 2 kişi ve yanlarındaki küçük yaşlardaki çocuk, panik yaşadı. Çevredekilerin koşarak kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Patlamanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
