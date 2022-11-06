ADANA'DA POŞET İÇERİSİNDE YOL KENARINA BIRAKILMIŞ BEBEK CESEDİ BULUNDU Güncel Haberler ADANA'da tren yolunun kenarına bırakılmış, poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. ADANA'da tren yolunun kenarına bırakılmış, poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Kız olduğu belirlenen bebeğin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak'ta yürüyen vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebeğin, kim tarafından bırakıldığı tespit edilemedi. Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adli Tıp Kurumu Seyhan Adana Güncel Haberler

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