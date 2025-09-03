Adana'da Polisin Takibinde Silahlarla Dolu Araç Durduruldu

Haberler

Adana'da durdurulmak istenen hafif ticari araçtan 5 ruhsatsız tabanca ve 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Araç sürücüsü B.Y. ve yanındaki O.B. gözaltına alındı. Olay sırasında bir çocuk son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu.

ADANA'da sürücüsünün polisin ihtara uymadığı takiple durdurulan hafif ticari araçtan 5 ruhsatsız tabanca ile 1 Kalaşnikof piyade tüfeği çıktı. Aracıyla girdiği ara sokakta önce bir çocuğun kullandığı bisiklet ile park halindeki 5 otomobil ve elektrik direğine çarpan sürücü B.Y. ile yanındaki O.B., gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde devriye görevi yapan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir hafif ticari aracın sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü B.Y. ile yanındaki O.B., araçla ara sokağa girerek, kaçtı. Polisin takip ettiği hafif ticari araç, sokakta bisiklet süren bir çocuğa, park halindeki 5 otomobil ile elektrik direğine çarptı. Çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin çevresini sardığı araçtaki B.Y. ve O.B., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 5 ruhsatsız tabanca, Kalaşnikof piyade tüfeği ile 26 mermi ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. Silahlar ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
