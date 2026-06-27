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Adana'da ihbara giden polisi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da ihbara giden polisi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
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Adana'nın Çukurova ilçesinde ihbar üzerine giden polis memurunu tabancayla yaralayan Can C. (23) tutuklandı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ihbara giden polis memurunu tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi, 25 Haziran gecesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda silahlı kişiler tarafından takip edildiğini bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bölgede araştırma yapan polis memuru M.A.Ş'ye, 01 AZK 699 plakalı motosikletle gelen Can C. (23) tarafından tabancayla ateş açıldı.

Yapılan telsiz anonsları üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bacağı ve kasığından yaralanan polis memurunu Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince kovalama sonucu olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Zanlı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Adana Adli Tıp Birimi önünde kendisini görüntüleyen ve neden ateş ettiğini soran gazetecilere "Yanlışlıkla." dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tedavisi süren polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
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