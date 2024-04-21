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Adana'da Polis Memuruna Silah Doğrultup Mukavemette Bulunan Belediye Müdürü Tutuklandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde polis memuruna silah doğrulttuğu ve mukavemette bulunduğu gerekçesiyle Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Olayda 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis memuruna silah doğrulttuğu ve mukavemette bulunduğu gerekçesiyle Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tellidere Mahallesi'nde sabit uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada "Dur" ihtarına uymayan M.A.Ş. idaresindeki 06 DDF 448 plakalı kamyonet, kovalamaca sonrası Alparslan Türkeş Bulvarı Kanal mevkisinde önü kesilerek durduruldu.

Polis ekiplerinin uyarısıyla cezaevinde infaz koruma memuru olan sürücü M.A.Ş. ile araçtaki A.B. ile Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Ş, kamyonetten inmeyeceklerini beyan etti.

Bu sırada araçtaki Selahattin Ş, polis memuruna tokat atma girişiminde bulunarak hakaret etti.

Belindeki silahı çekerek polis memuruna doğrultan ve tekme atarak mukavemette bulunan Selahattin Ş, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Gözaltı işlemi sırasında polisten Selahattin Ş'yi almaya çalışan M.A.Ş. de biber gazıyla etkisiz hale getirildi, olay yerinden kaçan A.B. kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekiplerince Selahattin Ş, M.A.Ş. ve A.B. gözaltına alındı.

Araçta 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Selahattin Ş'nin polis memuruna doğrulttuğu tabanca ile şarjör ve 16 fişeğe el konuldu, araçta yapılan aramada 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şoför M.A.Ş. hakkında alkollü araç kullanmaktan trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı, Seyhan Belediyesince kiralandığı belirlenen araç bağlanarak otoparka çekildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selahattin Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada Selahattin Ş'nin "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" 3 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Belediyesi Seyhan Memur Adana Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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