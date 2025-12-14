Evin pencerlerine taş atıp, camlarını kırdı

ADANA'da Muhammet Y. (29), bir evin pencere camlarını taşla kırıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Muhammet Y., çevreden topladığı taşlarla yakın bir sokaktaki Mustafa B.'ye (57) ait evin önüne gitti. Aralarında hiçbir husumet olmadığı belirtilen Muhammet Y., Mustafa B.'nin evinin pencerelerine taş atıp, camları kırdı. Mustafa B., pencereye çıkarak tepki gösterdi. Bunun üzerine Muhammet Y., iddiaya göre, Mustafa B.'ye de taş atıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Muhammet Y.'nin, bir haftada çeşitli evlerin pencerelerine taş atarak, camlarını kırdığı öne sürüldü.