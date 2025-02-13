Razaman kolisi, iftar menüsü, pide! Ramazan öncesi zam üstüne zam

Ramazan öncesi zam üstüne zam
DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler

"Bir gün bunu söyleyeceğimi hayal bile edemezdim"
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Adana'da Patronunu Öldüren Zanlı İstanbul'da Yakalandı

Adana'da Patronunu Öldüren Zanlı İstanbul'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da patronu Saltık Buğra Keçebaş'ı tabancayla öldüren Mehmet Ali K., İstanbul'da yakalanarak tutuklandı. Zanlının cinayetten sonra İstanbul'a kaçarken yaşadığı olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da patronunu tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 6 Şubat'ta, Saltık Buğra Keçebaş'ı (45) evinin otoparkında bulunan aracına bindiği sırada tabancayla öldüren Mehmet Ali K'nin (34) Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Keçebaş'ın şoförü olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, cinayetten sonra otomobille İstanbul'a gitmek için yola çıktığı, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda aracının bozulduğunu söyleyerek çekici çağırdığı öğrenildi.

Çekiciye yüklettiği otomobilin arka koltuğunda İstanbul'a kadar giden zanlının, burada trafik ışıklarında durlduğu sırada gizlice araçtan atladığı ve kendisini almaya gelen başka bir otomobile binerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

Öte yandan zanlının İstanbul'da trafik ışıklarında araçtan atlayarak başka otomobile binmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gürselpaşa Mahallesi'nde 6 Şubat'ta Saltık Buğra Keçebaş, otomobiline bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Keçebaş'ın 5 yıldır şoförlüğünü yapan zanlının İstanbul'da yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
img

İki uluslararası bankadan Türk lirası için dikkat çeken öneri
img

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
img

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
Al-Musrati'ye büyük şok: Gördüğü manzara karşısında dondu kaldı

Al-Musrati'ye büyük şok: Gördüğü manzara karşısında dondu kaldı
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum

Trump talimatı verdi: Derhal kapatılmasını istiyorum
ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaş uçağı bir anda denize düştü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.