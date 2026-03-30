Adana'da bir evdin terasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde 3 katlı bir binanın terasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybederken, diğerinin tedavisi sürüyor.

ADANA'nın Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde, 3 katlı bir binanın terasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Şefik Ü. (37) öldü, İbrahim M.'nin (22) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın terasında meydana geldi. Binanın terasında meydana gelen patlama çevrede panik ve korkuya neden oldu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan İbrahim M. ile Şefik Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Şefik Ü., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, İbrahim M.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
