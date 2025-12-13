Adana'da park halindeki otomobilde yaşanan patlamada 1 kişi öldü
Adana'nın Sarıçam ilçesinde park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamada İsmail Hakkı Doğan hayatını kaybetti. Olay, Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti ve patlamanın ardından yangın çıktı.
Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından araçta İsmail Hakkı Doğan'ın cesedine ulaşıldı.
Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
