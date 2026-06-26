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Adana'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Adana'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Adana Seyhan'da park halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Patlamaların yaşandığı araç kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'da park halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Patlamaların yaşandığı otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın, otomobilini yol kenarına park ettikten sonra çocuklarıyla birlikte restorana girdi. Bir süre sonra park halindeki otomobilin motor bölümünden duman çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada alev alan otomobilde patlamalar meydana geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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