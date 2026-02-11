Kozan'da park halindeki hafif ticari araç yandı
Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
Karacaoğlan Mahallesi'nde park halinde bulunan Z.U'ya ait hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel